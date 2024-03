Aktien Europa Leichte Verluste - Anleger warten nach gutem Lauf ab Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag etwas nachgegeben. Verhaltene Vorgaben aus Asien und den USA belasteten. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,21 Prozent auf 4902,48 Punkte. Ähnlich war es an den großen Länderbörsen. Der Cac 40 …