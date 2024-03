- Wegweisende Präzision: „Follow Your Heart“ basiert auf der von Health Gauge entwickelten revolutionären EdgeAI-basierten „AI PrecisionPulse Neural Network“-Messtechnologie und bietet eine Smartwatch-Lösung für den Bereich Consumer Wellness, die Blutdruckmessungen mit medizinischer Genauigkeit ermöglicht.

6. März 2024, Victoria, Kanada / IRW-Press / AI/ML Innovations Inc. (das „Unternehmen“) [CSE - AIML; OTCQB - AIMLF; FWB - 42FB], ein Marktführer, der sich dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens verschrieben hat, um dringende gesellschaftliche Bedürfnisse anzusprechen, freut sich, die nachfolgende Mitteilung seiner Tochtergesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung, Health Gauge Inc., bekannt zu geben:

Health Gauge Inc., ein Marktführer der innovativen Gesundheitstechnik, gibt mit Stolz die Markteinführung von „Follow Your Heart“ bekannt, einem einzigartigen, wellnessorientierten Produkt, das die persönliche kontinuierliche Blutdrucküberwachung dank einer bequemen Smartwatch-Lösung neu definiert. „Follow Your Heart“ kombiniert modernste Technik mit benutzerfreundlichem Design und macht sich dabei die von Health Gauge entwickelte und patentierte „AI PrecisionPulse Neural Network“-Messtechnologie zunutze. Das Ergebnis ist eine nicht-invasive Lösung, die mit dem Komfort einer Smartwatch kontinuierliche Blutdruckmessungen mit medizinischer Genauigkeit ermöglicht. Das Produkt wird in Einzelhandelsapotheken und über andere Verkaufskanäle, die sich an Menschen mit Bluthochdruck richten, erhältlich sein.

Aktuellen Statistiken zufolge leidet fast die Hälfte der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten an Bluthochdruck, was den dringenden Bedarf an zuverlässigen und leicht zugänglichen Lösungen zur Blutdrucküberwachung unterstreicht. „Follow Your Heart“ ist eine zeitgemäße Antwort auf diese gesundheitliche Herausforderung und bietet den Nutzern die Möglichkeit, Eigenverantwortung für ihr Wohlbefinden in puncto Herz und Kreislauf zu übernehmen.

Bekämpfung der Bluthochdruck-Epidemie in den Vereinigten Staaten[i]

- Bluthochdruck erhöht das Risiko von Herzerkrankungen und Schlaganfällen, die zu den häufigsten Todesursachen in den Vereinigten Staaten zählen.