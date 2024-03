(Tippfehler berichtigt)



MADRID (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Versorgers Iberdrola sind am Donnerstag um 1,5 Prozent gestiegen. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hatte zuvor die Aktie vor dem Kapitalmarkttag am 21. März von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Robert Pulleyn sieht laut einer Studie einen guten Einstiegszeitpunkt, da die Bedenken hinsichtlich der Veräußerung von Vermögenswerten in Mexiko ausgeräumt seien und die Aktie im bisherigen Jahresverlauf schon deutlich gesunken sei. In einer Folgestudie erwähnte der Experte die geplante Übernahme der ausstehenden Anteile an der US-Tochter Avangrid. Die Transaktion wird das Nettoverschuldungsprofil der Spanier seiner Meinung nach nicht wesentlich verändern./mf/mis

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 10,99EUR auf Tradegate (07. März 2024, 12:23 Uhr) gehandelt.