8. März 2024, / IRW-Press / - Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0–Deutschland) möchte den Erwerb des neuen bezirksgroßen Projekts Atomic Uranium im Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt geben. Das Projekt Atomic Uranium erstreckt sich über eine zusammenhängende Fläche von 50.440 Acres, die an Orano und CanAlaska Uranium Ltd. angrenzen.

Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärt: „Sienna hat einen raschen Einstieg in den Uranbereich vollzogen. Das neue Projekt Atomic Uranium - ein Projekt von Bezirksgröße – liegt im Athabasca-Becken, der weltweit besten Adresse für Uran. Damit sind die Aktionäre von Sienna nun an 3 verschiedenen Uranprojekten beteiligt. Das Management erarbeitet aktuell Pläne zur Aufnahme der Arbeiten auf diesen neuen Uranprojekten. Sienna steht also kurz vor Beginn eines sehr soliden Nachrichtenzyklus. Das Managements ist bestrebt, den Unternehmenswert durch den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit höchstem Potenzial in Rechtsgebieten, die dem Bergbau positiv gegenüberstehen, zu steigern. Wir planen, im Uranbereich sehr aktiv zu sein und verfügen über die nötigen Barmittel, um diese Strategie umzusetzen.“

Sienna hat vor Kurzem (17. Januar 2024) das Uranprojekt Dragon, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 10.845 Acres neben dem Grundbesitz der Cameco Corporation (CCO, CCJ) im Athabasca-Becken in Saskatchewan erstreckt, sowie (23. Januar 2024) das 10.357 Acres große Projekt Uranium Town unmittelbar neben dem Grundbesitz der Denison Mines Corporation (DML, DNN), ebenfalls im Athabasca-Becken in Saskatchewan, erworben.

Das Athabasca-Becken beherbergt die höchstgradigsten Uranvorkommen der Welt, darunter auch die höchstgradige Uranmine der Welt, die sich im Besitz der Cameco Corporation befindet. Im Jahr 2021 stufte das Fraser Institute Saskatchewan als bestes Rechtsgebiet für den Bergbau in Kanada und als zweitbestes weltweit ein. Das Management von Sienna weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.