NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt nach einer Verurteilung zu Schadenersatz in den USA wegen möglicherweise tödlicher Säuglingsnahrung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7000 Pence belassen. Eine Konferenz mit einem Top-Manager des Konzerns hierzu stimme ihn zuversichtlich, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen wolle alles unternehmen, um den Urteilsspruch aufheben zu lassen./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 08:50 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 08:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 53,48EUR auf Tradegate (18. März 2024, 15:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m