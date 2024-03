WIESBADEN (ots) - Der Wald ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Erholungsraum

für Menschen - und er bindet Kohlenstoff. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) zum Internationalen Tag des Waldes am 21. März mitteilt, haben die

deutschen Wälder mit ihrem gesamten Ökosystem im Jahr 2021 rund 14,3 Millionen

Tonnen Kohlenstoff neu aufgenommen. Das entspricht rund 52,5 Millionen Tonnen

Kohlendioxid (CO2). Die privaten Haushalte und die Wirtschaft, darunter die

Industrie, Dienstleistungen oder die Landwirtschaft, sorgten demgegenüber für

einen Ausstoß von rund 829,0 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2). Damit

absorbierte das Waldökosystem im Jahr 2021 rechnerisch 6 % netto der jährlichen

CO2-Emissionen in Deutschland.



2021 nahm das Waldökosystem gut ein Viertel mehr CO2 auf als noch im Vorjahr,

als umgerechnet 41,7 Millionen Tonnen CO2 absorbiert wurden. Ein Grund der

höheren Aufnahme könnte die Aufforstung von Wäldern nach den in den Vorjahren

entstandenen Waldschäden durch Trockenheit und Insektenbefall sein. So fand ein

Teil der zusätzlichen Speicherung mit rund 3,0 Millionen Tonnen Kohlenstoff im

sogenannten stehenden Holz sowie rund 1,1 Millionen Tonnen in der sonstigen

Holzbiomasse wie in Sträuchern oder Büschen statt. Den Großteil macht allerdings

weiterhin die Kohlenstoffspeicherung im Waldboden mit rund 9,5 Millionen Tonnen

aus. Bei dieser Betrachtung wird der Kohlenstoff nicht mit eingerechnet, der

trotzdem langfristig im aus dem Wald entnommenen Holz gespeichert bleibt - zum

Beispiel als Bauholz.







Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte gebunden wird. Deutschlandweit speichert der

Wald insgesamt rund 3,2 Milliarden Tonnen Kohlenstoff - das entspricht

umgerechnet 11,6 Milliarden Tonnen CO2. Dabei ist der Waldboden der größte

Kohlenstoffspeicher: Knapp die Hälfte (47 %) des gesamten Kohlenstoffs in

deutschen Wäldern bindet der Waldboden mit seiner Streu- und Humusauflage,

gefolgt vom stehenden Holz (29 %), der sonstigen Holzbiomasse (16 %) und der

sonstigen Biomasse mit 8 %.



Die Bedeutung des Waldes spiegelt sich auch in der Fläche wider. Deutschland

hatte im Jahr 2021 rund 10,7 Millionen Hektar Wald - das entsprach rund 30 % der

Gesamtfläche.



Methodische Hinweise:



Die Angaben zur Kohlenstoffspeicherung des Waldes stammen aus der

Waldgesamtrechnung, die als Teil der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR)

seit 2006 vom Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und

Forstökonomie im Auftrag des Statistischen Bundesamtes erstellt wird.



Die Angaben zum CO2-Ausstoß beruhen auf Berechnungen der UGR nach dem

Inländerkonzept. Zu den Inländern zählen neben Privatpersonen, die in

Deutschland gemeldet sind, auch die Produktionsbereiche mit Sitz in Deutschland

sowie weitere wirtschaftliche Akteure wie etwa staatliche Einrichtungen.



Die Angaben zur Waldfläche beruhen auf Angaben der Flächenstatistik und damit

auf Katasterdaten. Hier wird die grundsätzliche Flächennutzung als "Wald"

nachgewiesen - aktuelle Entwicklungen, wie Dürreschäden in den Wäldern, werden

hier nicht abgebildet.



Weitere Informationen:



Ausführliche Ergebnisse sind unter Publikationen der Umweltökomischen

Gesamtrechnungen abrufbar.



Der Abschlussbericht "Methodenbeschreibung zum Tabellenrahmen der European

Forest Accounts und Ergebnisse der Jahre 2014 und 2015" enthält eine

ausführliche Beschreibung der Methoden sowie die Herleitung der Ergebnisse.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



