Eindhoven (IRW-Press/29.02.2024). Die AHT Syngas Technology N.V. verfolgt, beflügelt durch die hervorragende Geschäftsentwicklung auf den internationalen Cleantec-Märkten, weiterhin ihre starke Wachstumsstrategie. Die traditionell starke Position in Asien konnte in den letzten Monaten weiter gefestigt und ausgebaut werden. Sehr erfreulich gestaltet sich auch die Entwicklung auf den europäischen Heimmärkten, wo sich die AHT mit mehreren Aufträgen und Projekten immer stärker etabliert!

Damit sind die besten Voraussetzungen für den nächsten Schritt auf dem Kapitalmarkt gegeben. Für die AHT Syngas Technology N.V. ist es richtungsweisender Meilenstein, zusätzlich zu den bestehenden Listings in Frankfurt und München, ab 29.02.2024 in Quotrix und an der Börse Düsseldorf sowie ab dem 01.03.2024 im XETRA Handel gelistet zu sein. Damit präsentiert sich das Unternehmen einer größeren Investorenschicht, auch im Ausland und das weitere Wachstum des Unternehmens steht auf einer soliden Basis!

Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht.

