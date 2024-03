MIAMI, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- Starwood Capital Group („Starwood Capital" oder „das Unternehmen"), ein führendes globales privates Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf Immobilien, gab heute bekannt, dass eine kontrollierte Tochtergesellschaft zugestimmt hat, eine 10,7%ige Beteiligung an der ESR Group („ESR" oder „das Unternehmen") in einer strukturierten Transaktion zusammen mit den ESR-Mitbegründern Stuart Gibson und Charles de Portes („die Mitbegründer") zu erwerben. Herr Gibson wird weiterhin Co-Chief Executive Officer und Executive Director des Unternehmens bleiben und Herr Portes wird weiterhin Non-Executive Director des Unternehmens bleiben. Im Zuge der Übernahme werden alle ausstehenden Beträge der bestehenden Margenkreditfazilität der Holdinggesellschaft der Mitbegründer vollständig getilgt.

Die ESR Group ist der größte Immobilienverwalter in der Region APAC. Mit einem verwalteten Gesamtvermögen von ca. 156 Mrd. USD, das sich auf die New-Economy-Sektoren Logistik, Rechenzentren und alternative Energien konzentriert, verfügt das Unternehmen über eine vollständig integrierte Entwicklungs- und Investitionsmanagementplattform, die sich über die wichtigsten APAC-Märkte, einschließlich Australien, Japan, Südkorea, China, Südostasien und Indien, erstreckt.

Barry Sternlicht, Chairman und CEO von Starwood Capital, kommentierte: „ESR ist die führende Immobilienplattform im asiatisch-pazifischen Raum mit wichtigen Marktpositionen in den Bereichen Logistik und Rechenzentren, die für Starwood Capital wichtige Wachstumsbereiche darstellen. Ich kenne Stuart seit vielen Jahren und war immer beeindruckt von dem Unternehmen, das er, Charles und Co-CEO Jeffrey Shen aufgebaut haben. Nachdem wir vor kurzem eine Partnerschaft mit ESR in Australien eingegangen sind, freuen wir uns sehr, unsere Beziehung durch diese Transaktion zu erweitern und zu stärken. Wir haben volles Vertrauen in das Managementteam und freuen uns auf die längerfristige Zusammenarbeit mit allen Beteiligten."

Stuart Gibson, Executive Director, Group Co-Founder & Co-CEO, ESR Group, fügte hinzu: „Ich kenne Barry seit fast 20 Jahren und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Starwood Capital als Investor. Wir glauben, dass die Unterstützung von Starwood Capital es der ESR ermöglichen wird, sich weiterhin auf die Leistungen für unsere Kunden, Aktionäre und Kapitalpartner zu konzentrieren."