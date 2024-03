Berlin, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) -



- Mehr als 70 Prozent der Büroangestellten geben an, dass sie E-Mails und

arbeitsbezogene Nachrichten vor Beginn und nach Ende der offiziellen

Arbeitszeit versenden.

- 38 Prozent der Büroangestellten fühlen einen erhöhten Druck, ständig

erreichbar zu sein, insbesondere unterwegs und auf Geschäftsreisen.



Züge, Busse, Flugzeuge und Autos werden für immer mehr Deutsche zum neuen Büro!

Eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Blacklane, dem führenden Anbieter von

Chauffeursdiensten, wirft neues Licht auf diesen Aspekt im Arbeitsleben der

Deutschen, der sich seit der Pandemie verändert hat. Die Ergebnisse zeigen eine

deutliche Flexibilisierung der Arbeitszeiten und eine Zunahme der mobilen

Arbeit. Das stellt Büroangestellte wie auch Mobilitätsanbieter vor neue

Herausforderungen.





33 Prozent der Büroangestellten geben an, dass sie unterwegs mehr arbeiten (seies auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder auf längeren Geschäftsreisen) als vor derPandemie. Lärm (22 Prozent) und eine fehlende Internetverbindung (20 Prozent)empfinden sie dabei als besonders hinderlich.Weiter ergab die Umfrage, dass 72 Prozent der Büroangestellten E-Mails undarbeitsbezogene Nachrichten vor Beginn der offiziellen Arbeitszeit versenden, 71Prozent tun dies nach der Kernarbeitszeit. Mit der Flexibilität im Berufsalltagverschwimmen damit auch die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben - dieE-Mail vom Frühstückstisch oder aus dem Pendelverkehr ist für viele inzwischenAlltag.Bei 38 Prozent der Büroangestellten geht diese Veränderung mit dem Gefühleinher, einen höheren Druck verspüren, ständig erreichbar zu sein, insbesondereauf dem Arbeitsweg und auf Geschäftsreisen. Diese Wahrnehmung ist bei jüngerenGenerationen wie der Generation Z (42 Prozent) und den Millennials (45 Prozent)deutlich stärker ausgeprägt als bei den Babyboomern (20 Prozent).Dr. Jens Wohltorf, CEO und Gründer von Blacklane sagte: "Wir alle erlebenderzeit, wie sich unser Arbeitsalltag verändert. Während Geschäftsreisen undpersönliche Meetings wieder zunehmen, wird die deutlich gestiegene Zahlvirtueller Meetings nicht weniger. Das setzt nicht wenige Büroangestellten undGeschäftsleute unter Druck. Unsere Limousinen bei Blacklane sind so ausgerüstet,dass sie jederzeit als mobiles Büro dienen können. Wir gehen fest davon aus,dass sich Geschäftsreisende künftig immer mehr für das Verkehrsmittelentscheiden werden, in dem sie auch unterwegs am besten arbeiten können - so wiees Kunden und Kollegen von ihnen erwarten. Deshalb verfügen alle unsereFahrzeuge über einen Wi-Fi-Zugang und unsere Chauffeure bieten einenzuverlässigen Service, so dass die Zeit außerhalb des Büros nicht stressig sein