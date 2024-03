VANCOUVER, British Columbia – 21. März 2024 / IRW-Press / – Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) („Neptune“ oder das „Unternehmen“), eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen Kanadas, freut sich bekannt zu geben, dass es die Absicht hat, ein Aktienrückkaufprogramm (Normal Course Issuer Bid/„NCIB“) für seine Stammaktien („Stammaktien“) durchzuführen und dafür die Einrichtungen der TSX Venture Exchange (die „Börse“) oder alternativer Handelssysteme nutzen will.

Gemäß den Bedingungen des NCIB beabsichtigt das Unternehmen, bis zu 11.350.727 Stammaktien, d. h. 10 % des öffentlichen Streubesitzes (laut Börsendefinition), zum Zweck der Annullierung zu erwerben. Derzeit hegt das Unternehmen die Absicht, mit dem NCIB nach Zustimmung der Börse (das „Anfangsdatum“) dann zu beginnen, wenn die Stammaktien aus Sicht der Unternehmensführung in einer Preisspanne gehandelt werden, die ihren Wert nicht angemessen widerspiegelt. Der Zeitraum des NCIB kann sich ab dem Anfangsdatum auf bis zu 12 Monate erstrecken, sofern die Höchstmenge der Stammaktien nicht schon vor diesem Zeitpunkt erworben wird oder Neptune den Rückkauf schon früher beendet.

Neptune wird den Erwerb und die Bezahlung der Stammaktien über die Einrichtungen der Börse oder über alternative Handelssysteme abwickeln. Sämtliche Käufe des Unternehmens im Rahmen des NCIB werden über die Firma Haywood Securities Inc. in ihrer Funktion als Broker-Dealer des Unternehmens getätigt; alle im Rahmen des NCIBs angekauften Stammaktien werden annulliert. Der für die Stammaktien bezahlte Preis entspricht, vorbehaltlich der in den Wertpapiergesetzen ausgewiesenen NCIB-Preisbildungsvorschriften, dem zum Zeitpunkt des Ankaufs an der Börse vorherrschenden Marktpreis dieser Stammaktien. Neptune beabsichtigt, die Rückkäufe aus seinen verfügbaren Barmitteln, Einnahmen sowie dem Betriebskapital (Working Capital) zu finanzieren.

Neptune schlägt die Durchführung eines Aktienrückkaufs deshalb vor, weil aus Sicht des Unternehmens der Marktpreis den Wert der Stammaktien von Zeit zu Zeit möglicherweise nicht vollständig widerspiegelt und der Ankauf der Stammaktien daher nicht nur im besten Interesse des Unternehmens, sondern auch eine attraktive und angemessene Verwendung der verfügbaren Mittel wäre. Es wird davon ausgegangen, dass ein Ankauf durch das Unternehmen den Wert und die Liquidität für die Aktionäre erwartungsgemäß auch erhöhen könnte.