NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Iberdrola angesichts eines Businessplans bis 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Beschleunigte Investitionen in Energienetze trieben bei Iberdrola das jährliche Gewinnwachstum an, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ziel, den Gewinn je Aktie jährlich um bis zu 7 Prozent zu steigern, wertet der Experte leicht positiv./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 10:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 11,18EUR auf Tradegate (21. März 2024, 13:42 Uhr) gehandelt.