ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Kapitalmarktveranstaltung des Energieversorgers drehe sich um den Strategieplan bis 2026 und sei damit ein fortlaufendes Event, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisziele für 2026 lägen zwischen 6 und 9 Prozent über der Konsensschätzung, was eine positive Überraschung sein dürfte./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 10:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 10:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 11,18EUR auf Tradegate (21. März 2024, 13:42 Uhr) gehandelt.