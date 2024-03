Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 26.03.2024

Kursziel: EUR 26,50 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Vorläufige Zahlen 2023 im Rahmen der Erwartungen



Die gestern veröffentlichten vorläufigen Eckdaten zum Geschäftsjahr 2023 lagen im Rahmen unserer Erwartungen. Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel von EUR 26,50 und unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und ermitteln Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 17,10 (10%-Quantil) und EUR 33,90 (90%-Quantil) je Aktie.



Im vergangenen Jahr wurde nach Vorlage vorläufiger Zahlen der Konzernumsatz auf EUR 835,1 Mio. (Vorjahr: EUR 747,7 Mio., +11,7% YoY) gesteigert, beim ausgewiesenen EBIT ergab sich dagegen ein Rückgang auf EUR 8,1 Mio. (Vorjahr: EUR 40,2 Mio., -79,8% YoY). Ursächlich hierfür waren nach Angaben Einmaleffekte aus der Übernahme und Integration (inklusive Kaufpreisallokation) der Omnova-Geschäftsbereiche sowie Restrukturierungsaufwendungen aufgrund eines anhaltend schwierigen Marktumfelds in Europa und Nordamerika. Bereinigt um Einmaleffekte aus Akquisitions- und Integrationskosten, Kaufpreisallokation, Rückstellungen für Personalmaßnahmen und Beratungskosten wurde im Geschäftsjahr 2023 ein bereinigtes EBIT in Höhe von EUR 37,4 Mio. erzielt (Vorjahr: EUR 40,2 Mio., -7,0% YoY).



Wir rechnen unverändert mit rückläufigen Polymer- und Strompreisen. Damit ist nach unserer Einschätzung im laufenden Geschäftsjahr 2024e mit einer deutlichen Verbesserung der Ertragslage zu rechnen. Wir rechnen mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses (EBIT) auf EUR 78,5 Mio., entsprechend einer EBIT-Marge 2024e von 6,5%, was aus unserer Sicht im Vergleich zu früheren Werten (zuletzt 2020: 7,4% bzw. 2021: 9,4%) weiteren Spielraum für die Folgejahre lässt.



Die SURTECO GROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,19 % und einem Kurs von 13,40EUR auf Tradegate (25. März 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.