Jost Werke erwartet Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn - Mehr Dividende Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke rechnet im laufenden Jahr mit schwächeren Geschäften. Die Nachfrage in den Transportmärkten insbesondere in Europa und Nordamerika werde rückläufig sein, teilte das Unternehmen am Dienstag in Neu-Isenburg mit. …