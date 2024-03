Gütersloh (ots) -



- Umsatz mit 20,2 Mrd. Euro auf Rekordniveau des Vorjahres

- Operating EBITDA adj. von 3,1 Mrd. Euro

- Eigenkapital von mehr als 15 Mrd. Euro

- Erweiterung der Konzernstrategie

- Boost-Investitionen von 1,4 Mrd. Euro



Der Umsatz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmens Bertelsmann lag zum zweiten Mal in Folge über der Marke von

20 Mrd. Euro. Er verblieb damit trotz des Verkaufs der Anteile am

Customer-Experience-Unternehmen Majorel im November 2023 und eines

herausfordernden Umfelds im TV-Geschäft auf dem Rekordniveau des Vorjahres.





Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Wir blicken auf eingutes Geschäftsjahr 2023 zurück. So steigerten wir unser Konzernergebnis um mehrals 25 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Es lag damit zum neunten Mal in Folgeüber einer Milliarde Euro. Bertelsmann profitierte in einem anhaltendherausfordernden wirtschaftlichen Umfeld von der breiten Aufstellung und denWachstumsimpulsen unserer Boost-Strategie - allein 2023 lagen dieBoost-Investitionen bei 1,4 Milliarden Euro. Umsatzzuwächsen vor allem inunseren Buchverlags-, Musik- und Bildungsgeschäften standen insbesondererückläufige TV-Werbeerlöse gegenüber."Der Konzernumsatz von Bertelsmann blieb mit 20,2 Mrd. Euro und einem Rückgang um-0,4 Prozent stabil auf dem Vorjahresrekordniveau (Vorjahr: 20,2 Mrd. Euro). Dasorganische Wachstum betrug 0,8 Prozent.Das Operating EBITDA adjusted lag mit 3,1 Mrd. Euro auf dem hohenVorjahresniveau (Vorjahr: 3,2 Mrd. Euro). Ergebnisanstiege im Bildungsgeschäftder Bertelsmann Education Group sowie in den Dienstleistungsgeschäften derArvato Group kompensierten den Ergebnisrückgang der RTL Group weitgehend.Das Konzernergebnis lag mit 1,3 Mrd. Euro erneut über der Milliardenschwelle und0,3 Mrd. Euro über Vorjahr (Vorjahr: 1,1 Mrd. Euro). Dazu trug insbesondere derGewinn aus dem Verkauf der Majorel-Anteile bei.Das Eigenkapital von Bertelsmann erhöhte sich im vergangenen Geschäftsjahr auf15,2 Mrd. Euro (Vorjahr: 15,0 Mrd. Euro). Dies entspricht einerEigenkapitalquote von 46,5 Prozent (Vorjahr: 45,8 Prozent).Bertelsmann ist auch im Jahr 2023 bei seinen strategischen Wachstumsprioritäten- Nationale Media-Champions, Globale Inhalte, Globale Dienstleistungen, Bildung,Beteiligungen - gut vorangekommen.Thomas Rabe betont: "In den Jahren 2021 und 2022 musste Bertelsmann viergeplante Unternehmenstransaktionen absagen, drei wegen der ablehnenden Haltungder Wettbewerbsbehörden. Wir haben in der Folge gute alternative strategischeLösungen gefunden: So verlängerte die französische TV-Gruppe Groupe M6 die