- Die unabhängig beratende Bank wächst weiter und steigert ihren Gewinn im

Vergleich zum Vorjahr um rund 18 Prozent

- Die verwalteten Vermögen sind um 16 Prozent gewachsen, die Nettozuflüsse um 31

Prozent

- Die digitale Tochter quirion hat die Zahl der Neukund:innen um 32 Prozent

gesteigert, die Summe der verwalteten Vermögen um 80 Prozent

- Gemeinsam betreuen beide Marken etwa 8,1 Milliarden Euro von rund 90.000

Die Quirin Privatbank hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Gewinn von 9,5

Millionen Euro abgeschlossen und damit das Vorjahresergebnis von 8 Millionen

Euro um etwa 18 Prozent übertroffen. Das erzielte Ergebnis liegt über dem

erwarteten Planwert. Maßgeblich zu dieser erfolgreichen Geschäftsentwicklung

beigetragen haben das Privatkundengeschäft sowie das aufgrund gestiegener

"Dabei hielt das Jahr einige Herausforderungen bereit: eine sinkende, aberweiterhin hohe Inflation, eine wirtschaftliche Stagnation in Deutschland undverschiedene geopolitische Krisen und Kriege mit Folgen für dasWirtschaftsgeschehen", kommentiert Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzenderder Quirin Privatbank, das Jahr 2023. "Zudem bremsten die gestiegenen ZinsenKapitalmarktanlagen aus - viele Anlegerinnen und Anleger zog es in festverzinsteSparformen. Vor diesem Hintergrund sind wir mit dem erreichten Geschäftsergebnisüberaus zufrieden und bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternfür ihr Engagement."Privatkundengeschäft floriertGanz konkret stiegen die verwalteten Vermögen der unabhängig beratenden QuirinPrivatbank 2023 um 16 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro zum Bilanzstichtag. DieNettozuflüsse fielen deutlich höher aus als im Vorjahreszeitraum - sie betrugen380 Millionen Euro, 31 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Kund:innenstieg auf rund 12.000 an.Die digitale Tochter quirion ist 2023 ebenfalls stark gewachsen. DieNettozuflüsse haben sich mit 850 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr mehrals verdreifacht. Die Kundenzahl ist um 32 Prozent auf 78.000 gestiegen, dieverwalteten Vermögen um 80 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro.Im Doppel unschlagbar: Quirin Privatbank und quirionGemeinsam betreuen die beiden Marken Quirin Privatbank und quirion mittlerweileknapp 8,1 Milliarden Euro an verwalteten Vermögen von mehr als 90.000Kund:innen. Die Zahl der Kund:innen über beide Marken hinweg wurde im Vergleichzu 2022 um 28 Prozent gesteigert, die verwalteten Vermögen um 29 Prozent.