Die Emerging Growth Conference, eine prestigeträchtige Veranstaltung, die innovative Unternehmen und einflussreiche Investoren zusammenbringt, wird am 3. und 4. April 2024 stattfinden. Diese interaktive Live-Online-Veranstaltung wird es den bestehenden Aktionären und der Investorengemeinschaft ermöglichen, mit dem Präsidenten und CEO von LeddarTech, Frantz Saintellemy, in Echtzeit zu interagieren.

QUEBEC CITY, 28. März 2024 /PRNewswire/ -- LeddarTech Holdings Inc. ("LeddarTech") (Nasdaq: LDTC), ein Softwareunternehmen für die Automobilindustrie, das patentierte, bahnbrechende KI-basierte Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwaretechnologie, LeddarVision, für FAS-, AF- und Parkanwendungen anbietet, freut sich, bekannt zu geben, dass es auf der Emerging Growth Conference am 4. April 2024 von 12:00-12:30 EDT einen Vortrag halten wird.

LeddarTech lädt individuelle und institutionelle Investoren, Berater und Analysten exklusiv zu seiner interaktiven Echtzeit-Präsentation auf der Emerging Growth Conference ein.

Datum: 4. April

Uhrzeit: 12:00-12:30 Uhr (Eastern Time)

Präsentator: Frantz Saintellemy, Präsident und CEO von LeddarTech

Link zur Registrierung: https://bit.ly/4aaxHXp

Verfahren für Fragen: Bitte senden Sie Ihre Fragen im Voraus an Questions@EmergingGrowth.com oder stellen Sie Ihre Fragen während der Veranstaltung. Herr Saintellemy wird versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten.

"Unser Unternehmen verfügt über eine außergewöhnliche Geschichte und eine innovative Technologie, die LeddarTech einzigartig positioniert und zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit macht. Ich freue mich sehr auf den Kontakt mit potenziellen Investoren und Branchenanalysten während der bevorstehenden Veranstaltung, auf der wir unseren Weg und unsere neuesten Fortschritte vorstellen werden", sagte Frantz Saintellemy, Präsident und CEO von LeddarTech.

Seit dem erfolgreichen Zusammenschluss mit Prospector Capital Corp. und der Börsennotierung an der Nasdaq unter dem Tickersymbol "LDTC" am 21. Dezember 2023 hat LeddarTech seinen Aufschwung fortgesetzt. Das Unternehmen hat zwei Produkte auf den Markt gebracht und seine Automobilsoftware auf der CES 2024 in Las Vegas erfolgreich vorgeführt und damit sein Engagement für Innovation und Wachstum unter Beweis gestellt.