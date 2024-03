Madrid, 29. März 2024 (ots/PRNewswire) - Angesichts der weltweit wachsenden

Besorgnis über den Klimawandel nimmt die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen

(Electric Vehicles, EVs) in Spanien rapide zu. Flughäfen als wichtige

Verkehrsknotenpunkte stellen sich aktiv auf diese Trends ein, indem sie

innovative Geschäftsmodelle erproben. Vor diesem Hintergrund hat sich der

Flughafen Valencia in Spanien mit EVB (einer Untermarke von Beny, die sich auf

intelligente Ladelösungen konzentriert) zusammengetan, um eine Ladestation

einzurichten, die mit 80 AC EV-Ladegeräten

(https://evb.com/evb-ac-ev-charging-solutions-2/) und 4 DC EV-Ladegeräten

(https://evb.com/by-charging-type/evb-dc-ev-charging-solutions/) ausgestattet

ist und komfortable Ladelösungen bietet. Die erfolgreiche Durchführung dieses

Projekts hat den Betrieb des Flughafens neu belebt und einen wichtigen Schritt

zur Förderung der Elektromobilität in Spanien gemacht.



Was sind die Einzelheiten des Projekts? Ort: Valencia, Spanien.







Wechselstrom-EV-Ladegeräte BCPC-D2N-P eingebaut, die eine breite Palette von

Lademöglichkeiten bieten und sowohl schnelle als auch langsame Energieauffüllung

ermöglichen.



Ergebnisse: Die Installation, die Tests und der Betrieb der Ladestation

verliefen reibungslos, wobei die Ladegeräte strategisch auf dem

Flughafenparkplatz platziert wurden, um den Nutzern einen bequemen Zugang zu

ermöglichen. Dadurch werden nicht nur die Servicestandards des Flughafens

erhöht, sondern auch ein positiver Einfluss auf umweltbewusstes Reisen

gefördert.



Was ist über den Flughafen Valencia bekannt? Der in der ostspanischen Stadt

Valencia gelegene Flughafen Valencia fungiert als wichtiges internationales

Drehkreuz, das einen bedeutenden Luftverkehr und logistische Aktivitäten

ermöglicht. Die jüngsten Daten von Aena

(https://www.aena.es/es/estadisticas/informes-anuales.html) aus dem Jahr 2023

weisen 9,95 Millionen Passagierbewegungen, 82.000 Flugbewegungen und 13,65

Millionen Tonnen Frachtumschlag aus, womit der Flughafen zu den zehn

verkehrsreichsten Flughäfen Spaniens gehört. Mit der zunehmenden Verbreitung von

EVs steigt auch die Nachfrage nach Park- und Lademöglichkeiten. Um diesen

Anforderungen gerecht zu werden, rüstet das Flughafenmanagement die

Gebührenerhebungsanlagen auf, um die Servicequalität zu verbessern und den sich

ändernden Nutzerpräferenzen Rechnung zu tragen.



Wie kommt es zu der Notwendigkeit einer Aufladung? Ob aus Gründen der

Bequemlichkeit, der Kosteneffizienz oder der Anpassungsfähigkeit - immer mehr

