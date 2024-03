Hongkong, 29. März 2024 (ots/PRNewswire) - Rekordverdächtiger finanzieller

Erfolg und historischer Höchststand beim Gesamtvermögen



Roborock (https://us.roborock.com/) , ein weltweit führender Anbieter von

hochintelligenter Haushaltsrobotertechnik zur Vereinfachung des täglichen

Lebens, gab heute seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende

Geschäftsjahr bekannt.



Roborock erzielte im Berichtszeitraum einen bemerkenswerten finanziellen Erfolg

und verzeichnete einen Umsatz von 8 65 Milliarden Yuan (1 22 Milliarden

US-Dollar), was einer deutlichen Steigerung von 30 55 % im Jahresvergleich

entspricht. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettogewinn von 2 05 Milliarden

Yuan (288 Millionen US-Dollar) und erzielte damit eine jährliche Wachstumsrate

von 73 32 %.





Das Gesamtvermögen von Roborock erreichte ein Allzeithoch von 14,38 MillionenYuan (2 02 Milliarden US-Dollar), was einem Wachstum von 32 71 % imJahresvergleich entspricht. Diese Errungenschaften festigen die Position vonRoborock als einer der führenden Akteure in der intelligenten Vakuumindustrie.Das Unternehmen verzeichnete auch beeindruckende Umsätze in Übersee mit einerWachstumsrate von 21 42 %, während die Gesamtlieferungen von Staubsaugerroboterndie Marke von 2 Millionen Stück übertrafen."Seit der Gründung von Roborock 2014 haben uns unsere langfristige Denkweise undunser unermüdliches Engagement, unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten,dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Es war eine erstaunliche Reise, und wirsind wirklich stolz darauf, als weltweiter Marktführer für intelligenteStaubsauger hervorzugehen", sagt Richard Chang, Gründer und Geschäftsführer vonRoborock ."Wir nähern uns unserem 10-jährigen Jubiläum und freuen uns, weitere unsererinnovativen Staubsauger vorstellen zu können, darunter den S8 MaxV Ultra, denwir auf der CES 2024 enthüllt haben. Diese Vorzeige-Innovation ist unsere bishertechnologisch fortschrittlichste Reinigungslösung aus einer Hand undunterstreicht unseren Fokus auf die Bereicherung zukünftiger Lebensstileinnerhalb des Smart-Home-Ökosystems, um die Lebensqualität unserer Kundenweltweit zu verbessern."Höhepunkte der finanziellen LeistungUmsatz und Nettogewinn- Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 8 65 Milliarden Yuan (1 22 Milliarden- Hiervon entfallen 4 23 Milliarden Yuan (595 Mio. US$ ) auf dasAuslandsgeschäft von Roborock, das 49 % des Gesamtumsatzes ausmacht- Roborocks Überseegeschäft verzeichnete ein Umsatzwachstum von 21 42% imVergleich zum Vorjahr- Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 2 05 Milliarden Yuan (288