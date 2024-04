Luxus kennt keine Krise. Aber nach einem Umsatzsprung vor einem Jahr meldet LVMH nun einen Erlösrückgang. Der fällt zudem höher aus als von Analysten erwartet.

Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) ist ein Schwergewicht, wenn es um Luxusgüter geht. Allerdings muss der französische Konzern im abgelaufenen Quartal einen Umsatzrückgang hinnehmen. Das liegt aber auch an einem sehr guten Vorjahreswert.

Wie LVMH bekanntgab, betrug der Erlös im abgelaufenen Dreimonatszeitraum 20,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von zwei Prozent zum vergleichbaren Wert vor Jahresfrist. Analysten hatten im Schnitt mit 21,1 Milliarden Euro gerechnet. Organisch sei der Umsatz aber um drei Prozent gewachsen, hieß es weiter. Im Vorjahresquartal hatte der Konzern mit Marken wie Dior oder Bulgari noch einen Erlössprung von 17 Prozent ausgewiesen.

Vor allem das Geschäft mit Spirituosen und Weinen fiel den Angaben zufolge im zurückliegenden Quartal schwach aus: Der Umsatz habe 16 Prozent niedriger gelegen als in den ersten drei Monaten 2023. Die größte Sparte, Mode und Lederwaren, habe ein Minus von zwei Prozent verzeichnet. Organisch habe es aber auch in diesem Geschäftsbereich ein Plus gegeben – von zwei Prozent.

