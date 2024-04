Knorr-Bremse AG erwirbt Bahnsignaltechnikgeschäft von Alstom in Nordamerika Knorr-Bremse setzt zum Sprung in den nordamerikanischen Bahnsignaltechnik-Markt an: Für rund 630 Millionen Euro übernimmt das Unternehmen das entsprechende Geschäft von Alstom.