"Wir versuchen, Alternativ-Komponenten in anderen Märkten zu besorgen. Das ist aber alles nicht so einfach", so der CFO. Trotzdem rechnet Dopfer mit einem erfolgreichen Jahr 2020. Sowohl Umsatz als auch Profitabilität sollen weiter zulegen.

Den Optimismus zieht der Finanzvorstand von ADVA unter anderem aus dem überzeugenden Jahr 2019. Alle Produkte hätten zugelegt, das Wachstum sei anders als in früheren Jahren auf einer breiten Basis erfolgt.