Was soll man von dieser Marktstimmung halten?

Anfang der Woche hatten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell die Börse anspringen lassen, doch zwischenzeitlich hatten Zweifel an einem Corona Impfstoffkandidaten Anleger wieder vorsichtiger werden lassen. Bleibt es weiterhin so schwankungsfreudig an den Märkten? Marktkenner Roger Peeters, pfp advisory, blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die Gründe, die für weitere Volatilität sprechen könnten, wo Gründe für Optimismus zu finden sind und was Anleger mit all dem anfangen können.