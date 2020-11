Sektorenrotation als Thema beim LS-X KW46 Wochenend-Talk mit DAX, Fraport, Bitcoin und Gewinner

Vor allem der #DAX hat sich erst einmal nach dem starken Montag "festgelaufen" und nicht so stark wie der #Nasdaq, aber dann doch etwas konsolidiert.

Zum Wochenausklang der KW46 / 2020 blicken wir im Händlergespräch auf die starke Woche an den Aktienmärkten, dessen Auslöser und natürlich auch auf die Sektorrotation, die damit verbunden war.

Welche Werte waren genau von der Sektoren-Rotation betroffen und was könnten nun die nächsten Favoriten sein? Dabei schauen wir auf die Reisebranche mit #TUI, #Fraport, #Lufthansa, #Booking und #Carnival. Auch die Veranstalter erholen sich, wie CTS Eventim eindeutig zeigt.

Ob die Erholung fortgesetzt wird hängt sicherlich vom nächsten US-Stimulus ab. Hierzu haben wir nicht nur US-Wahl vom Senat im Blick, sondern auch die Äußerungen des US-Präsidenten #Trump.

In diesem Format blicken wir erstmalig auch auf den #Bitcoin, mögliche Zykliken und ein entsprechendes Instrument, mit dem man den Verlauf abbilden kann.

Folgende Sprungmarken sind vorhanden:

0:00 - Intro 02:01 - #Börse im Überblick 03:35 - DAX-Woche aus Händlersicht 05:25 - #Nasdaq in Korrektur 06:20 - Erster Gewinner der Sektorrotation #Fraport 07:28 - US-Stimulus: Aktueller Stand in den USA 09:20 - #Trump vor Machtübergabe und der US-Senat 11:17 - Bitcoin lebt auf, Zukunftsvisionen im Austausch 16:44 - Wie kann man den Bitcoin mit einem ETN handeln? 18:40 - Gewinner der Sektorrotation mit TUI, Booking 21:10 - Reisen mit Lufthansa zum Event oder dem Kreuzfahrtschiff? 28:25 - #WaltDisney kann auf beiden Beinen stehen 32:44 - Sind wir in einer Jahresendrally?

