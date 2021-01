DAX unter Druck, ifo fallend, Highflyer GameStop und Blackberry im Porträt, zieht Nokia nach?

Aus dem Aktienbereich ging #GameStop durch die "Decke" - der Aktienkurs hat sich allein im Januar verdreifacht und profitiert nicht nur von einer Umstrukturierung des Vorstandes. Unser Händler erörtert die Sachlage.

In diesem Zusammenhang kam auch #Blackberry auf die Kaufliste vieler Anleger. Was waren hier die konkreten Hintergründe? Spekulationen in diversen Boards und ein Artikel von Felix Reinecke fachen die Phantasie Richtung #Amazon an.

Kann #Nokia hier vielleicht auch zum nächsten Highflyer werden? Auch dazu gab es eine Meldung, die wir hier präsentieren.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag.