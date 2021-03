Gefahren bei Anleihen wie Bund-Future vs. Profiteur Deutsche Bank, Goldman Sachs, ARK Invest, Tesla

Nach der zweiten März-Woche an der Börse blicken wir auf den Ausbruch im DAX und die insgesamt positive Börsenwoche. Dennoch geht das "Tauziehen" zwischen Technologie-Aktien und den Anleihe-Preisen weiter. Grund für uns, das Thema Bund-Future und deren langfristige Implikation auf den Markt zu erörtern.

Die Deutsche Bank als Vertreter aus Deutschland und Goldman Sachs aus Amerika sind hierfür zwei Beispiele. Jüngst konnte die Deutsche Bank erstmals seit 2014 wieder einen Gewinn vermelden. Zugleich stiegen die Boni im Geldhaus um 29 Prozent an. Auch dies ist ein Thema in diesem Gespräch mit Andreas Bernstein.

Eng verknüpft war der zwischenzeitliche Verkaufsdruck bei vielen Technologiewerten. Wir greifen das Thema "ARK-Invest" und damit die Strategie von Catherine D. Wood noch einmal vor dem Hintergrund auf, dass eine starke Gewichtung in Einzelwerten immer ein Risiko birgt.

Zwei Einzelwerte stehen dabei im Fokus: Square Inc und Tesla - was muss man dazu wissen?

Abgerundet werden die fast 40 Minuten Händlergespräch von einem Ausblick auf den gesamten Technologiesektor.

Folgende Sprungmarken sind vorhanden:

0:00 - Intro 00:45 - Indizes und Rohstoffe im Wochenranking 02:24 - DAX im Wochenporträt aus Händlersicht 04:20 - Einfluss der Anleihen und speziell der Bund-Future 11:30 - Szenarien und Produkte auf den Bund-Future 13:00 - Wer profitiert von steigenden Zinsen und Anleihen? 13:12 - Entwicklung der Deutschen Bank 18:45 - Goldman Sachs als Gewinnmaschine 21:05 - ARK-Invest unter Druck 26:05 - Square Inc wird wichtiger Zahlungsdienstleister 29:55 - Tesla und die Bewertung der Aktie 35:15 - Abschlussfrage zum Technologiesektor

