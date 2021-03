Dax, Dow & Co: Aktien-Rally hält an - Rücksetzer an den Börsen kommen näher

Die letzten zwölf Monate gehörten ganz sicher zu den turbulentesten der Börsen-Geschichte. Nach dem schnellsten Crash aller Zeiten folgte eine ebenso schnelle Erholung – heute sehen wir vielerorts sogar Allzeithochs. Wird es angesichts dieser Entwicklung nun so langsam Zeit, über eine defensivere Strategie nachzudenken? Fragen dazu von Börsenmoderator Andreas Franik an Elmar Baur, Geschäftsführer der FUNDament Capital GmbH.

