Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Eon. Auf der gestrigen Hauptversammlung hat der Energieversorger sein Versprechen einer höheren Dividende um ein weiteres Jahr verlängert. Sie soll pro Aktie ein weiteres Jahr um bis zu 5% steigen. Heute wird die Aktie Ex-Dividende gehandelt. Für 2020 stehen 0,47 Euro an.

Bei den Verkäufen steht Bayer im Fokus. Bei einem wichtigen Teil des angestrebten Milliardenvergleichs im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup muss Bayer noch einmal nachbessern. Der zuständige Richter monierte bei einer Anhörung am Mittwoch in San Francisco den geplanten Umgang mit Klagen von Roundup-Nutzern, bei denen bislang kein Krebs diagnostiziert wurde - und dies womöglich auch für eine längere Zeit nicht wird. Der Richter will damit sicherstellen, dass diese Menschen auch einen finanziellen Ausgleich erhalten werden.