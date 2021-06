Wochenrückblick LS-X und Realtalk mit Händler Kai zum eigenen Depot, ETF, Aktien und Performance

Der DAX schaffte zum Wochenausklang ein neues Rekordhoch und damit die Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung. Ebenfalls stark waren die Rohstoffmärkte, bezogen auf den Ölpreis. Gold und Silber musste in der zweiten Wochenhälfte einige Rückschläge erleiden. Dies lag vor allem an der ersten Prognose der Arbeitsmarktdaten durch den privaten Dienstleister ADP. Die offizielle Arbeitsmarktstatistik kam am Freitag heraus (nach Aufzeichnung).

Wir möchten heute einen "Realtalk" veröffentlichen und dabei hinter die Kulissen schauen. Unser Händler Kai ist auch privat ein Aktien-Fan und strukturiert sein Depot selbst. Wie geht er dabei vor, welche Branchen gewichtet er, wie managet er das Risiko und welche Rendite wird damit erzielt?