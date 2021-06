Martin Kerscher, wallstreet:online TV-Anchorman hat bei Max Otte, dem prominenten Fondsmanager, nachgefragt. Exklusiv-Interview!

Kein Geheimnis: Das Risiko von Bankenpleiten wegen des pandemiebedingten Konjunktureinbruchs ist gestiegen, da weniger Kunden Kredite vertragsgemäß bedienen können. Kommt da jetzt sowas wie Lehman 2.0? Max Otte antwortet mit einer Analogie aus dem „Zusammenbruch des Sozialismus“. Außerdem verrät der Value-Investor, was er derzeit von Bankaktien hält und wie er Autoaktien managt.

Otte wäre aber nicht Otte, wenn er nicht die Gelegenheit nutzen würde, um eines der derzeit am häufigsten diskutierten Themen am Markt im Video-Interview anzusprechen: die Gefahr einer steigenden Inflation. „Ideal läuft es nicht“, so Otte.

Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

