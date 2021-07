Dax, Dow Jones & Co. weiter im Rally-Modus: Wie gehts im zweiten Halbjahr an den Börsen weiter?

Es ist fast schon eine unheimliche Börsen-Rally ohne größere Rücksetzer - und das schon seit Monaten. Dax, Dow Jones und viele weitere Indizes rund um den Globus stehen weiter auf Allzeit-Hoch oder sind zumindest nahe dran. Viele Anleger fragen sich, ob nun besser aussteigen sollte - oder ob man gar noch zukaufen kann? Wie gehts weiter an den Börsen im zweiten Halbjahr? Mit diesem Thema beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe von Value Kompakt der Kollegen von Shareholder Value TV mit Frank Fischer, Heiko Böhmer und Endrit Cela. #Dax #Börsenrally #Aktien

