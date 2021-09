Vorbörse DAX am 14.09.2021 wieder über 15.700, Blick auf Chipsektor, Nasdaq und Alibaba

Der DAX kann sich zum neuen Handelstag weiter über 15.700 Punkten halten. Die positive Stimmung vom Montag hält damit an, obwohl es an der Nasdaq ein paar "Probleme" im Chartbild geben könnte. Was ist damit gemeint?

Der Sektor belastete bei uns die Infineon, die zu den Tagesverlierern zählte. Diese Aktie und den Tagesgewinner, die Continental, schauen wir uns genauer am Morgen noch einmal vor dem Hintergrund der Charttechnik an.