DAX zum Mittag stabilisiert, Neue Verträge bei Fraport, PayPal, HelloFresh als Gewinner der Krise?

Der DAX kann sich von den Tiefs am Morgen entfernen und in Richtung der Vortageskurse tendieren, die vor der US-Meldung zum Coronavirus verzeichnet wurden. Mit Ingmar Königshofen sprechen wir über die Marktverfassung und das Thema Sentiment. Denn am …