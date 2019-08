---------------------------------------------------------------------------

Quant IP GmbH - "Wir können nicht alles besser, aber Innovation schon"

Die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen steht für Lucas von Reuss im Mittelpunkt. Dies ist für ihn der entscheidende Treiber, um einen spürbaren Mehrwert gegenüber dem breiten Aktienmarkt zu erwirtschaften. Im Interview verrät er unter anderem, wie er die Innovationskraft von Unternehmen messbar macht, wie und warum er dabei auf das Patentportfolio der Firmen setzt und welche Anleger er mit seiner Anlagestrategie adressiert.

Herr von Reuss, Ihre Firma beschäftigt sich damit, die Innovationskraft von Unternehmen messbar zu machen. Wie soll das für Anleger Mehrwert bringen? Wir leben in einer Zeit rasanter technologischer Veränderungen. Und beim Investieren geht es doch genau darum, zu antizipieren, was die Zukunft bringt. Daher ist es für mich einfach logisch, sich damit zu beschäftigen, ob ein Unternehmen innovativ und damit zukunftsfähig ist oder nicht. Denn langfristig werden innovative Unternehmen wirtschaftlich besser dastehen als Firmen, die zu wenig in neue Verfahren und Produkte investieren. Marktwirtschaft bedeutet ständigen Konkurrenzkampf, nur wer innovativ bleibt, wird bestehen.



Aber zahlt sich das dann auch für Investoren in harten Renditen aus? Viele akademische Studien zeigen einen positiven Zusammenhang zwischen Innovation und Aktienperformance - und das bei völlig unterschiedlicher Herangehensweise zur Messung von Innovationskraft. Wir haben unsere eigene Maßzahl entwickelt, den "Quant IP Innovation Score". Der vereint einige der alten Konzepte, stützt sich aber vor allem auf unsere Expertise in der Analyse von Patentdaten. Aktienstrategien auf Basis unseres Scores erzielen in allen Regionen - USA, Europa, Deutschland - deutlich bessere risikoadjustierte Erträge als gängige Indizes. Die Back Tests gehen teilweise 30 Jahre zurück. Gegenüber einem weltweiten Aktienuniversum liegt die Outperformance im Back Test bei knapp 3 Prozent pro Jahr vor Kosten.