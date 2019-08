Wenn sich die in den vergangenen Wochen stark unter Druck geratene Siemens-Aktie wieder auf 90,85 Euro erholen, kann, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut Analyse von www.godmode-trader.de sollte bei der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen nun die Zeit reif sein für eine Erholung. Nachdem die Aktie noch im Juli 2019 bei 103,44 Euro gehandelt wurde, verzeichnete sie am 15.8.19 einen Tagestiefstand bei 84,42 Euro und nähert sich somit der unteren Begrenzung der seit 2017 aktuellen Abwärtsbewegung an. An dieser Begrenzung könnte nun eine Gegenbewegung einsetzen, die den Aktienkurs auf 90,85 Euro steigen lassen könnte. Unterhalb von 82,76 Euro droht ein Kursrückgang auf bis zu 70,78 Euro.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 86,07 Euro mit einer Kurserholung auf 90,85 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.