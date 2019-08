VERLOSUNG TRADER-COACHING MIT DR. RAIMUND SCHRIEK

Sehr geehrte Anleger und Anlegerinnen, Trader und Traderinnen,

unter allen Neuabonnenten unseres neuen SG Match My Trade Newsletters verlosen wir als Hauptpreis ein einmaliges Trader-Coaching im Wert von EUR 2.500,00 mit Dr. Raimund Schriek – inkl. Anreise und Hotel!

Ebenso werden 10 Plätze im Wert von EUR 99,00 am Seminar „Start in den profitablen Handel“ gemeinsam mit der Börse Stuttgart und dem Handelsbüro Berlin verlost. Zudem winken zusätzlich 20 Bücher „Du bist Trader!“ von Dr. Raimund Schriek im Wert von je EUR 34,99!

In unserem neuen Newsletter erhalten Sie wöchentlich neue Trading Ideen und Tipps mit Match My Trade – der innovativen Hebelprodukt-Suchmaschine von Société Générale. Anstelle der Eingabe von Produktmerkmalen und dem langwierigen Durchsuchen endloser Produktlisten definieren Sie bei Match My Trade schnell und einfach Ihre Marktmeinung – numerisch oder direkt im Chart! Unser Algorithmus berechnet auf Basis Ihrer individuellen Markterwartung in Real Time Szenarien für alle unsere Hebelprodukte. Sie erhalten innerhalb von einer Sekunde genau die Top 10 Produkte, deren Renditeerwartung oder Chance-Risiko-Verhältnis Ihr individuelles Kursziel und Ihren Anlagezeitraum am besten „matched“ – und Sie haben eine objektive Entscheidungsgrundlage. Match My Trade berücksichtigt dabei nicht nur die veränderlichen Basispreise / KO-Levels von Turbos, sondern simuliert auch mögliche Veränderungen von Volatilität und Zeitwert-Effekte über die Laufzeit hinweg. Das Tool Match My Trade ist direkt unter www.sg-zertifikate.de aufrufbar und kostenlos nutzbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.matchmytrade.de

Dr. Raimund Schriek hat viele Jahre an Universitäten gelehrt und geforscht, u. a. in Biochemie, Stressforschung, Neuro- und Ernährungswissenschaft. Er versteht sich als unvoreingenommener Sparringspartner und offener Zuhörer. Der erfolgreiche Entwicklungstrainer verwendet eine Vielzahl von Coaching-Tools. Daneben lässt er langjährige Erfahrungen aus Systemaufstellung und Körpertherapie in seine Tätigkeiten einfließen. Raimund Schriek ist Autor von „Besser mit Behavioral Finance: Finanzpsychologie in Theorie und Praxis“ und „Du bist Trader!“. Seine Überzeugung: „Erfolg im Umgang mit Geld hat viel mit körperlicher Fitness, geistiger Frische und schnellen, angemessenen Reaktionen zu tun.“ Weitere Informationen unter: www.raimundschriek.com

Organisatorisches zum Trader-Coaching:

Im Vorfeld des Coachings bekommen Sie zwei Tests zur Selbsteinschätzung und drei Fragebögen. Das Trader-Coaching beinhaltet 4 x 1,5 Stunden Coaching an zwei Tagen bei Dr. Raimund Schriek in Wittdün auf Amrum. Selbstverständlich gibt es auf Wunsch auch eine Skype-Variante.

Im Nachgang an den Termin erhalten Sie eine Zusammenfassung oder Sie schreiben Dr. Raimund Schriek, was Sie aus dem Tag mitgenommen haben und er erweitert Ihren Text durch Kommentare, auf Sie zugeschnittene Aufgaben und praktische Tipps.

Themen des Trader-Coachings:

Besprechung der Tests zur Schulung der Selbstwahrnehmung und Fragebögen

Ihr Verhältnis zum Geld, Ihre persönliche Geldgeschichte als Anleger und Trader

Wahrnehmen und Klären von Gedanken-, Gefühls- und Verhaltensmustern durch verschiedene Coaching-Tools

Übungen zur Selbstwertstärkung

Verbesserung Ihres Geld-, Selbst- und Körperbewusstseins

das Gehirn in Bezug auf Geldverhalten verstehen und trainieren

Umfeldanalyse und Tipps zur Kommunikation mit dem Umfeld

Prüfen von persönlichen und im Familiensystem verankerten Themen in Bezug auf Geld, Geldanlage, Trading, finanzielle und persönliche Verluste

Arbeitsplatzanalyse

Themen rund um Ihre Trading-Praxis und Ihr Trading-Verhalten

Strategie-Check und / oder -Entwicklung

10x Seminar – Start in den profitablen Handel:

Treffen Sie den Zertifikate-Experten der Société Générale Stefano Angioni während dem Trader-Seminar „Start in den profitablen Handel“ in Lohr am Main am Samstag, 21. September 2019, im Traderhotel. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich rund ums Thema Trading zu informieren und auszutauschen.

Das Seminar verfolgt das Ziel, Ihnen Hebelzertifikate leicht verständlich näherzubringen. Denn neben der Analyse des Marktes gehört zum langfristigen Tradingerfolg gleichermaßen die Überlegung, mit welchen Derivaten sich Markterwartungen am geeignetsten abbilden lassen. Wir analysieren zusammen aktuell interessante Finanzmärkte und zeigen Wege auf, wie das passende Produkt gewählt werden kann, und welche Fallstricke dabei vermieden werden sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link.

Wie können Sie den Newsletter abonnieren und an der Verlosung teilnehmen?

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie lediglich bis 06. September 2019, 16:00 Uhr registrierter Leser unseres SG Match My Trade Newsletters sein. Eine Anmeldung ist unter diesem Link möglich. Scrollen Sie dazu zu „Newsletter abonnieren“, wählen Sie „SG Match My Trade“ aus und füllen Sie sowohl Name als auch E-Mail Adresse aus. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Anmeldung zu unserem Newsletter erneut bestätigen müssen.

In diesem Zuge bitten wir Sie um Ihre Hilfe: Geben Sie uns ein Feedback zu unserem neuen Tool. Was können wir noch besser machen? Oder haben Sie allgemeine Fragen zu der Funktionsweise des neuen Tools Match My Trade? Rufen Sie uns dazu gerne unter unserer kostenfreien Hotline 0800 818 30 50 an, oder schreiben Sie uns unter

info@sg-zertifikate.de

Wir bedanken uns sehr für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen viel Glück für die Verlosung der Preise.

Ihr Zertifikate-Team der Société Générale