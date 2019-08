Wirecard – Die Bullen halten sich alle Chancen offen! Eher schwierig gestaltete sich der Wochenauftakt für Wirecard: Direkt nach der Eröffnung rutschten die Kurse auf das Tagestief bei 141,55 Euro ab, womit die in der Vorwoche angestoßene Erholung beinahe schon wieder in sich zusammenzufallen drohte! Gute Nachrichten aus Indien, wo ein Obergericht gestern die Klage gegen den Zahlungsdienstleister abgewiesen hat, halfen dann jedoch, dass Minus auf 0,4% einzudämmen. Aus charttechnischer Sicht sind damit die Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Erholung durchaus gegeben. Konkret: Gelingt es den Papieren jetzt, sich bis an die Eindämmungslinie bei 151 Euro vorzuarbeiten, bestehen gute Chancen, dass die seit Mitte Mai anhaltende Seitwärtsphase nach oben aufgelöst wird. Sobald jedenfalls der Ausbruch über das Juli-Zwischenhoch bei 153,90 Euro sowie das Juni-Top bei 156 Euro glückt, wäre der Weg wieder frei bis ans Maihoch bei 162,30 Euro. Theoretisch stünde sogar Aufwärtspotenzial bis ans amtierende Jahreshoch bei 170,70 Euro zur Verfügung, doch diese Rechnung kann (noch) nicht ohne die Unterseite gemacht werden: Sollten die Kurse nämlich noch einmal den Rückwärtsgang einlegen, müsste zunächst mit einem Test der 140er-Haltelinie gerechnet werden. Bricht die, kann ein Rücksetzer an, möglicherweise sogar unter den GD200 bei 135,49 Euro nicht ausgeschlossen werden. Darunter wartet zwar das Korrekturtief bei 131 Euro, letztlich wäre dann aber vor allem die massive Unterstützung bei 130 Euro als kursrelevante Chartmarke in Betracht zu ziehen!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG SR06J3 Wirecard AG 123,95 6,4883 0,10 endlos 2,17 € / 2,24 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SR1UVX Wirecard AG 170,7467 5,2632 0,10 endlos 2,68 € / 2,75 € Direkt handeln

Daimler – Neue Hoffnung? Ein Tagesgewinn von 1,5% bescherte der Daimler-Aktie gestern Platz 2 im DAX-Tableau – und darüber hinaus auch eine Gegenbewegung nach den deutlichen Verlusten vom Freitag! Der drohende Absturz ans amtierende Jahrestief bei 40,31 Euro konnte damit jedenfalls abgewendet werden, wenngleich zu einer Bestätigung der Stabilisierung jetzt auch eine Rückeroberung der beiden Hürden bei 42 und 44 Euro dringend erforderlich wäre. Wichtig zu wissen: von einer echten Erholung ließe sich aus charttechnischer Sicht erst nach einer Rückkehr über die 45er-Schwelle sprechen! Auf der Unterseite ist dagegen das Jahrestief vom 15. August als erstes Kursziel bzw. als nächste Unterstützung zu nennen; geht dieser Halt verloren, sollte ein Rutsch an die Haltestellen bei 40 bzw. 38 Euro einkalkuliert werden!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR3SY2 Daimler AG 35,20 5,1663 0,10 endlos 0,78 € / 0,80 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SR3JDX Daimler AG 47,21 4,8624 0,10 endlos 0,83 € / 0,85 € Direkt handeln

Lufthansa – Im Aufwind! Falls Sie sich bereits gefragt haben, welcher Wert gestern die Nummer 1 im DAX war – diese Ehre wurde der Lufthansa-Aktie zuteil! Denn die Papiere machten einen Satz nach oben und setzten sich damit vom jüngsten Korrekturtief nach oben ab. Eine Rückeroberung der wichtigen 14-Euro-Marke rückt damit nun in greifbare Nähe; gelingt der Re-Break, wäre ein Sprint bis ans bisherige August-Top bei 14,84 Euro bzw. bis an die markante 15er-Hürde durchaus denkbar. Ein Sprung an den Bremsbereich bei 15,50 Euro könnte dann sogar die Schließung der Kurslücke vom 17. Juni zwischen 16,12 und 17,62 Euro nach sich ziehen! Nach unten stützt dabei unverändert die 13er-Barriere, die nun idealerweise nicht mehr unterboten werden sollte, da sonst ein Test des Jahrestiefs bei 12,58 Euro vom 16. August droht.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR3X2C Deutsche Lufthansa AG 12,60 8,8078 1,00 endlos 1,45 € / 1,53 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SR3F83 Deutsche Lufthansa AG 15,03 5,6397 1,00 endlos 2,31 € / 2,39 € Direkt handeln

DAX – Etappenziel erreicht! Selbstverständlich darf das Update auf den deutschen Leitindex an dieser Stelle nicht fehlen, denn nach dem heftigen Kursrutsch vom vergangenen Freitag erwarteten nicht wenige eine Ausweitung der Verkäufe. Doch das Gegenteil war der Fall: Nachdem sowohl China als auch die USA unverändert Verhandlungswillen signalisierten, ging es für die deutschen Blue Chips wieder nach oben! Dabei landete der DAX per Schlusskurs punktgenau an der 200-Tage-Linie, womit die Short-Signale auch schon wieder zurückgenommen wurden. „Aus dem Schneider“ ist der Index damit aber längst noch nicht; dafür sollten die Kurse jetzt auch direkt über die Hürde bei 11.750 ausbrechen und an, besser noch über den Bremsbereich zwischen 11.823 und 11.869 Punkten klettern. Auf der Unterseite steht weiterhin die massive Haltezone zwischen 11.600 und 11.560 im Fokus, die gestern erneut erfolgreich auf den Prüfstand gestellt werden konnte!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST79CC DAX 10.606,58 9,7113 0,01 endlos 12,01 € / 12,02 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT ST2VM9 DAX 12.804,61 9,1471 0,01 endlos 12,76 € / 12,77 € Direkt handeln

