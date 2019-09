Nach Abschluss der ersten Frist am 2. September liegen nun Zahlen zur Annahme des Übernahmeangebots für First Sensor vor. Für insgesamt 7.376.321 Aktien sei die Offerte angenommen worden, wird am Donnerstag gemeldet. „Das entspricht 71,90 Prozent des gesamten Grundkapitals und der Stimmrechte von First Sensor zum Meldestichtag”, so der Konzern.Für dessen Anteilscheine hatte die TE Connectivity über ihre über eine ...