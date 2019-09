Erfolgsgeheimnis der Fondsgesellschaften: Der gute Ruf ist das A und O

Anleger vertrauen oftmals auf den guten Namen: Mit einer straffen Markenstrategie können die großen Fondshäuser punkten und Zuflüsse generieren.

Es zieht sich durch alle gesellschaftlichen Ebenen: Mit einem guten Namen hat man Erfolg, sei es als Anwalt, Zahnarzt oder mit einer Automarke und einem Whisky-Label. Doch der gute Ruf des Namens muss wohlklingend, vertraut und ohne jegliche Disharmonien wirken. Dazu laufen bei den meisten Unternehmen die Marketingmaschinen auf Hochtouren. Das Ziel: Präsens in den Medien durch gezielte Werbung und Newsartikel sowie ein tadelloser Kundenservice und tatsächlicher Erfolg. Auch in der Investmentbranche gehört der gute Name zum Erfolgsrezept. Denn Fondsgesellschaften müssen sich neuen Herausforderungen stellen.