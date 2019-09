Immobilien-Experte von UBS-AM: Investoren blicken nach Barcelona

Europäische Büroimmobilien seien eine interessante Anlagemöglichkeit für den defensiven Teil des Portfolios – und das nicht nur in zinsarmen Zeiten, sagt Alexander Isak. Hier erklärt der Immobilienfondsmanager von UBS-AM, warum er gerade einen Blick in die katalonische Hauptstadt lohnenswert findet.Das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage an den europäischen Core-Immobilienmärkten setzt sich fort. Sowohl bei den Investitionen als auch bei der Vermietung trifft hohe Nachfrage auf mangelndes Angebot. In zentralen Lagen in den europäischen Metropolen sind Flächen ab 1.000 Quadratmeter kaum zu finden. Auch in Barcelona, einer der derzeit attraktivsten Immobilienstandorte Europas, sind größere zusammenhängende, moderne Flächen kaum mehr verfügbar. Die nordspanische Stadt hat...