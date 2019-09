Anzeige

U.S. Gold Corp. übernimmt auch die Erwerbsoption am ‚Maggie Creek'-Projekt Orevada Metals und EnWave schließt zweiten Deal in Japan mit Maschinenverkauf ab!

U.S. Gold Corp. übernimmt Orevada Metals

Der in Nevada erfolgreich agierende Edel- und Basismetallexplorer U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) hat sein Portfolio durch die Übernahme von Orevada Metals, Inc. signifikant erweitert. Orevada Metals ist wie auch U.S. Gold Corp. in Nevada aktiv und hält die Option auf den Erwerb einer 70 %igen Beteiligung am hochinteressanten ‚Maggie Creek‘-Projekt.

Durch die Komplettübernahme der Gesellschaft, die übrigens durch die Ausgabe von 2 Mio. eigene Aktien an die Aktionäre von Orevada finanziert wurde, hat U.S. Gold Corp. auch die Erwerbsoption am ‚Maggie Creek‘-Projekt miterworben und damit ein weiteres vielversprechendes Explorationsprojekt im ‚Nevada Carlin‘-Trend seinem Portfolio hinzugefügt. Denn ‚Maggie Creek‘ befindet sich nicht nur quasi mitten im Herzen des dort verlaufenden hochgradigen ‚Carlin‘-Trends, in dem direkt nebenan Newmont Minings (NYSE: NEM) 26 Mio. Unzen Gold ‚Quarry‘ Tagebaumine beherbergt ist, sondern auch noch viele andere Gesellschaften.

Die exponierte Lage von ‚Maggie Creek‘ entlang der nordöstlichen Projektion der Goldverwerfungszone, die auch eine wichtige Mineralisierung in Newmonts Goldmine darstellt, weist erhebliches Potenzial zur Entdeckung von Goldvorkommen im ‚Carlin‘-Stil auf. Zudem liegt die hochgradige ‚Rainbow‘-Lagerstätte von Newmont unmittelbar südlich der Projektgrenze von ‚Maggie Creek‘ und mit dem Standort Nevada in einem der begehrtesten Goldbezirke der Welt.

Orevadas jüngste Explorationsergebnisse zeigen eindeutig, dass hier signifikantes Potenzial für hochwertige Lagerstätten in noch unerforschter Tiefe besteht. Damit ist ‚Maggie Creek‘ ein hochrangiges bohrfertiges Ziel in einem erstklassigen Goldbezirk.

Quelle: U.S. Gold Corp.

Um die Brisanz und das Projekt verständlicher zu machen, erklärte der Gründer und Vorstand von U.S. Gold Corp., Edward Karr: „Dies ist eine strategische Übernahme für U.S. Gold Corp. zur Gründung eines führenden Explorationsunternehmens, das sich auf die Entdeckung von Lagerstätten im ‚Carlin‘-Stil konzentriert. Die zahlreichen Goldvorkommen auf ‚Maggie Creek‘ innerhalb der klassischen Stratigraphie und Struktur, die die Mehrheit der Goldunzen im ‚Carlin Trend‘ beherbergt, unterstreichen das bedeutende Potenzial des Grundstücks. Die Wirtsgesteine und Fehlerstrukturen, die mit dem Goldbruch verbunden sind, erstrecken sich über die Liegenschaft, während die Chukar-Anulite-Fehlerstruktur, die die hochgradige Mineralisierung im Goldbruch vorantreibt, in das Grundstück ‚Maggie Creek‘ hineinragt, wo sie den Nordwest-Strukturkorridor schneidet und dabei Bohrziele mit hoher Priorität schafft. Mit dieser Übernahme kontrolliert U.S. Gold Corp. nun zwei vielversprechende Explorationsprojekte in zwei der weltweit führenden Goldtrends“.

Quelle: U.S. Gold Corp.

Die zunächst geplanten Bohrungen werden mineralisierte Goldhorizonte testen, die voraussichtlich in die Strukturen eintauchen werden. Diese Strukturen sind Teil von mehreren Gefügen, welche große Goldlagerstätten fokussieren und zu denen auch die 41 Mio. Unzen schwere ‚Betze-Post‘-Lagerstätte und die 15 Mio. Unzen große ‚Leeville-Carlin‘-Lagerstätte im Bezirk gehören. Es bleibt also spannend, welche Ressource das Team von U.S. Gold Corp. bergen wird.

Und nun von den USA nach Kanada, zu einem Unternehmen, das auch immer weiter wächst und jüngst wieder einen neuen Kunden an Land gezogen hat.

EnWave schließt weiteren Vertrag in Japan ab und erhält neue Maschinenbestellung

Nachdem die kanadischen Technologiexperten der EnWave Corporation (ISIN: CA29410K1084 / TSX-V: ENW) erst jüngst einen Maschinenverkauf mit Ashgrove abgeschlossen und bereits eine Anzahlung für eine weitere Maschine erhalten hat, reiht sich nun auch die japanische Kameya Foods Corporation in die Bestellliste ein.

Mit der 1947 gegründeten Kameya Foods Corporation unterzeichnete EnWave seinen zweiten Lizenzvertrag in Japan, womit Kameya das nicht-exklusive Recht zur Herstellung einer Vielzahl von hochwertigen Meeresfrüchten und Obstprodukten mittels EnWaves ‚REV™‘-Technologie bekommt. Zudem erhält Kameya das exklusive Recht, Wasabi-, Tofu- und Teeprodukte in Japan mittels der EnWave-Technologie herzustellen. Zum zügigen Produktionsbeginn wurde sofort eine 10 kW kommerzielle Strahlungsenergie-Vakuummaschine (‚REV™‘-Maschine) bestellt.

Die ‚REV™‘-Technologie ist eine bewährte Methode zur Herstellung gesunder, hochwertiger Obst-, Gemüse- und Meeresfrüchteprodukte, die als Inhaltsstoffe oder eigenständige Produkte im Einzelhandel verkauft werden. Dank Kameya Foods ländlicher Umgebung hat das Unternehmen Zugang zu einer Vielzahl an örtlich verfügbaren, hochwertigen Rohstoffen, darunter einige der erstklassigsten Wasabi-Erzeugnisse vom Rande des ‚Mount Amagi‘ sowie frisches Gemüse und Meeresfrüchte aus der näheren Umgebung des ‚Suruga Bay‘, die sich hervorragend für die Herstellung gesunder Snacks eignen.

Die mittlerweile sehr vielen vergebenen Lizenzen sind ein eindeutiger Beweis dafür, dass das Leistungsversprechen der ‚REV™‘-Technologie zur Entwicklung innovativer, hochwertiger Lebensmittelanwendungen eingehalten wird und alleine dieser Markt dafür riesig ist. Daneben ist EnWave - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299137 - ja auch noch in den Bereichen Cannabis, ebenfalls ein riesiger Markt und der Medizintechnik tätig.

