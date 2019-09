Das lernende Automobil 2.0

Tesla ist der Konkurrenz beim autonomen Fahren laut Experten meilenweit voraus. Anleger können mit Call-Optionsscheinen überproportional von steigenden Aktienkursen profitieren.

450.000 Fahrzeuge mit eigenem Autopiloten

Diese Technologie ist in Deutschland eine Schlüsselindustrie, die inzwischen rund 20 Prozent des weltweiten Sensormarktes ausmacht. Damit können Autos ohne menschliche Hilfe durch Straßen navigieren. Dabei spielen Big Data und Data Analytics eine wichtige Rolle. Das autonome Fahren gilt in der Autoindustrie schon länger als Zukunftstechnologie. Tesla hat genau hier einen großen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, denn sie produzieren kostengünstig eigene Chips und stimmen ihre Hard- und Software effizient ab. Ein Prinzip, das bereits Apple erfolgreich vorgemacht hat. Inzwischen sind 450.000 Tesla-Fahrzeuge mit eigenem Autopiloten auf den Straßen unterwegs.

Lex Fridman, der sich als Forscher für künstliche Intelligenz am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit autonomen Autos beschäftigt, glaubt, dass Tesla schon fast keine Konkurrenz mehr fürchten müsse. Den Vorsprung begründete der Experte damit, dass der Elektroauto-Pionier anders als die meisten Unternehmen konsequent auf Software setze statt auf leistungsfähigere – aber auch teure – Hardware. In der Branche gibt es zum Thema autonomes Fahren eine intensive Diskussion über die Frage „Kameras oder Light Detection and Ranging (LiDaR)?“ LiDaR ist eine mit dem Radar verwandte Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung, die momentan jedoch noch sehr kostspielig ist. Tesla setzt, im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern und damit gegen den Trend, auf ein Zusammenspiel aus Kameras, Radar und Ultraschallsensoren. Fridman bestätigt, dass dieses Zusammenspiel der Technologien potenziell die „reicheren, tieferen Daten“ bietet. Er schätzt, dass die sicheren Autos von morgen aufgrund der umfangreicheren Informationen besonders mit Kameras arbeiten werden.

Autor: Marcus Landau, Derivate-Sales-Experte bei der DZ BANK