Kann die Micron Technology-Aktie in den nächsten Wochen das bei 57 USD liegende Kursziel erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Gewinne sorgen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse macht das Chartbild der Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038) einen bullishen Eindruck. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie von Micron Technology befindet sich seit einem Tief bei 28,39 USD aus dem Dezember 2018 wieder in einer Aufwärtsbewegung. Zunächst scheiterte sie mehrmals am Widerstand bei 45,31 USD. Es kam sogar noch einmal zu einem scharfen Rücksetzer auf 32,17 USD. Am 19. Juli 2019 brach der Chipwert erstmals auf Tagesschlusskursbasis über 45,31 USD aus. Nach einem Hoch bei 48,70 USD kam es zwar noch einmal zu deutlichen Gewinnmitnahmen, aber am 05. September durchbrach die Micron-Aktie das Hoch bei 48,70 USD.