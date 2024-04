Gold: Massive Fonds-Käufe treiben den Trend!

Seit Anfang Februar steigt Gold mit einer ungeheuren Stabilität und Konstanz. Verantwortlich hierfür sind primär Käufe von Fonds, die man im Commitment of Traders Report schön sehen kann. Die grüne Linie zeigt die Netto-Position der Large Specs (Fonds). Durch die Käufe ist das Open Interest in den letzten Wochen deutlich nach oben gegangen, was bedeutet, dass hier neue Positionen eröffnet wurden, neue Käufer in den Markt kommen. Und diese treiben den Trend beim beliebten Edelmetall weiter an.

Forecast 2024

Laut dem intermarketbasierten Forecast für 2024 soll der Goldpreis von Februar 2024 bis zum Ende des Jahres eine deutlich steigende Tendenz aufweisen. Die Longseite bleibt für uns somit ab Februar wieder eindeutig zu bevorzugen.

Mega-Zyklus

Spannend ist hier in der aktuellen Situation, dass die Bodenbildung (Übergangsphase) auf einem hohen Niveau, in Sichtweite des Allzeithochs stattfindet. Beim letzten Bullenmarkt (auch jetzt sind wir seit 2018 im (Rohstoff) Bullenmarkt) stieg Gold bereits in der Bodenbildungsphase (2006/07) an. WENN es denn mal über die harte und bislang sehr robuste Widerstandszone von 2050-2100 ausbrechen sollte, wäre auch in dieser Übergangsphase bereits ein deutlich steigender Preis des beliebten Edelmetalls wahrscheinlich. Eine 3,5 Jahre andauernde Rallye ist ab 2026 zu erwarten, denn dann geht der nächsten Bullenzyklus im großen Gold-Zyklus los, wie man am rechten Bildrand des Zyklus-Charts erkennen kann.

Trading-Chance:

WKN: MG1HN3

TYP: Turbo Open End Long

BASIS: 2251,0749 USD

