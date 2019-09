„Bei der Ankündigung der Kanzlerin läuft es mir kalt den Rücken runter“

TE: Herr Ziegler, Sie vertreten als Vorsitzender der Dachorganisation „Vernunftkraft“ viele Anti-Windkraft-Bürgerinitiativen. Was erwarten Sie von der Sitzung des „Klimakabinetts“ der Bundesregierung am kommenden Freitag? Ziegler: Unsere Forderung ist, dass der Naturschutz wenigstens nicht noch weiter gelockert wird zugunsten des die Windkraftausbaus. Das ist Ihre Forderung. Und was erwarten Sie realistischerweise? Nicht viel Gutes. Bei

Ein Beitrag von Alexander Wendt.