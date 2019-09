Wirecard – Der nächste Fehlausbruch! Wie gewonnen, so zerronnen – nur einen Tag, nachdem die Aktie in einem starken Aufwärtsschub über die Barriere bei 156 Euro kletterte, kamen die Papiere auch schon wieder zurück und gaben dabei die gesamten Gewinne vom Vortag ab. Aus dem erhofften Befreiungsschlag wurde also erst einmal nichts, stattdessen schlitterten die Kurse direkt auf die nächste wichtige Chartmarke zu und mussten den nächsten Fehlausbruch verbuchen. Im Detail: 149,90 Euro standen gestern als Tagestief und Schlusskurs auf der Anzeigetafel, damit ist die markante Haltestelle bei 150 Euro auch schon wieder unter Beschuss geraten! Rutschen die Notierungen nun erneut nachhaltig unter diese Barriere ab, müsste mit einer neuerlichen Korrektur in Richtung 140er-Schwelle gerechnet werden. Darunter gilt es, auf die 200-Tage-Linie zu achten, die zusammen mit der 135er-Marke eine Doppelunterstützung bildet – und den letzten Halt vor der 130er-Auffangzone darstellt! Und die Oberseite? Die ist noch im Rennen – zumindest dann, wenn sich auch diese Abwärtsbewegung als Pullback entpuppt und die Kurse nach einem direkten Re-Break an der 150er-Schwelle nach oben abfedern! Dabei sollte es allerdings zügig noch einmal über die Eindämmungslinie bei 156 Euro gehen und im Anschluss auch das bisherige Monatshoch bei 159,80 Euro sowie die 160er-Marke geknackt werden, um sich anschließend endlich über das alte Mai-Top bei 162,30 Euro hinweg zum Jahreshoch bei 170,70 Euro durchschlagen zu können.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG SR1DWF Wirecard AG 128,8079 5,3433 0,10 endlos 2,83 € / 2,84 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SR1UV6 Wirecard AG 174,8744 6,1687 0,10 endlos 2,39 € / 2,46 € Direkt handeln

Merck KGaA – Der Überflieger! Die Überschrift hätte auch lauten können „Willkommen zurück“, denn die Aktie des ältesten Pharma-Konzerns der Welt (Gründungsjahr 1668) ist zurück im Aufwärtstrend! Dabei haben die Papiere seit dem Korrektur- bzw. Jahrestief vom 4. Juni bei 87,40 Euro mittlerweile über 17% aufgesattelt und mit dem gestrigen Top bei 103,15 Euro ein neues Jahreshoch aufgestellt! Damit hat Merck jetzt alle Trümpfe in der Hand, auch die nächsten Hürden bei 104 sowie 106/108 Euro zu knacken und sich von dort in Richtung des Allzeithochs davonzumachen. Das stammt aus dem Mai 2017 und liegt bei 115,20 Euro, allerdings darf das Rückschlagpotenzial nach dem gestrigen Kurssprung nicht unterschätzt werden. Der erste Halt ist bei 100 Euro zu finden, darunter sollte die 98er-Marke stützend wirken. Als möglicher Wendepunkt für ein trendbestätigendes Pullback käme auch noch die 96er-Barriere infrage!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR2B30 Merck KGaA 89,68 6,0052 0,10 endlos 1,68 € / 1,70 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC2YCQ Merck KGaA 119,15 4,3258 0,10 endlos 2,33 € / 2,36 € Direkt handeln

DAX – Auf leisen Sohlen! Nachdem wir schon den Spitzenreiter und das Schlusslicht im gestrigen DAX-Tableau besprochen haben, fehlt eigentlich nur das Update auf den Leitindex selbst. Und hier ist es: Auf leisen Sohlen schlichen sich die Blue Chips über die 12.400er-Marke und schoben sich per Tageshoch bis auf 12.467 Zähler; aus charttechnischer Sicht ist das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denn damit konnte der Index sowohl das Mai-Top bei 12.436 Punkten als auch die 12.450er-Hürde hinter sich lassen! Gelingt jetzt auch der Sprung über die 12.500er-Marke, wäre sie wieder da, die Chance auf ein neues Jahreshoch oberhalb von 12.656 Zählern. Auf der Unterseite haben sich dagegen die Haltestellen neu sortiert, denn hier sind nun das bereits erwähnte Maihoch und die 12.400er-Schwelle als erste Unterstützungen zu nennen; es folgen die stresserprobten Haltezonen bei 12.350 und 12.310/12.300 Punkten.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR3U5F DAX 11.344,39 9,9779 0,01 endlos 12,46 € / 12,47 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC2AFL DAX 13.730,57 8,5814 0,01 endlos 14,51 € / 14,52 € Direkt handeln

Palladium – Rekord! Und was war sonst noch? Ein neues Rekordhoch zum Beispiel, bei Palladium! Nachdem die Kurse am Dienstag noch an der alten Bestmarke aus dem März gescheitert waren, legte das Edelmetall gestern noch einen Schritt zu und schob sich auf das neue Allzeithoch bei 1.629 USD. Damit ist der Weg nach oben nun wieder völlig frei von allen Widerständen; setzt sich die Rallye fort, stellt sich das nächste Kursziel bereits auf die 1.650er-Marke, bevor es um die runde 1.700er-Schwelle ginge. Nach unten ist Palladium dabei gleich mehrfach abgesichert: Zunächst sollte die 1.600er-Barriere ihre Stützkraft entfalten; erst wenn dieser Halt verloren geht, dürften noch einmal die Unterstützungen bei 1.550 und 1.500 USD zum Einsatz kommen. Darunter würde sich das bullishe Chartbild jedoch sukzessive eintrüben, zumal schon bei 1.435 USD die 200-Tage-Linie wartet!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG SR36D0 Palladium (eine Feinunze) 1.494,45 8,1344 0,10 endlos 17,91 € / 18,01 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT ST9HQV Palladium (eine Feinunze) 1.719,66 8,762 0,10 endlos 16,55 € / 16,80 € Direkt handeln

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 20.9.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.