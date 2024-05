Karten für Mainz, Schalke oder Business-Karten für Eintracht gewinnen? Infos hier: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=ssbm1

Analysen update

DAX – Marktteilnehmer verlieren doch wieder das Zutrauen

DAX update

Mit dem Halten an der latenten Unterstützungszone und der dort generierten Intraday-Stimmungswende war die Hoffnung groß, dass der DAX nun einen neuen Angriff auf die jüngsten Topnotierungen startet. Diese wurde mit dem Wochenauftakt zunächst zerschlagen. Die Umsätze am gestrigen Handelstag zogen sichtbar an, was für eine gestiegene Abgabebereitschaft bei den Anlegern spricht. Die Indikatoren haben zum Teil bereits wieder Verkaufssignale generiert. Auch wenn kurzfristig die Unterstützungszone nicht in Gefahr sein sollte, ist der DAX derzeit in einer unsicheren Phase und dürfte in den kommenden Tagen weiter auf der Stelle treten.

S&P500 – Ähnliches Verhalten wie beim DAX

Der S&P500 verhält sich derzeit sehr ähnlich wie der DAX. Eine Unterstützung wurde gehalten die Anstiegsbewegung aber schon wieder im Keim erstickt. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich. Die Umsätze haben zuletzt leicht angezogen. Damit eröffnet sich auch hier neues, zumindest kurzfristiges, Abwärtspotenzial. Ob die latente Unterstützung in den kommenden Tagen halten wird, ist derzeit noch offen.

Gold – Die erwartete Korrektur läuft

Wie an dieser Stelle schon mehrfach betont, muss auch der schönste Trend einmal korrigiert werden. So hat Gold nun diese Korrekturbewegung eingeleitet. Zuletzt ist das Edelmetall unter die Marke von 2.300 USD gefallen. Die Indikatoren bewegen sich nun auf den überverkauften Bereich zu. Das Verkaufssignal des MACD-Indikators ist noch immer am Wirken. Somit könnte in den kommenden Tagen noch weiterhin Druck auf dem Edelmetall lasten.

