(JK-Trading.com) – Der DAX ist, in meinen Augen erwartbar, verhältnismäßig unspektakulär in die neue Handelswoche gestartet.

Alles in allem ist die Stabilisierung deutlich oberhalb von 12.300 Punktenund Lauf über die 12.400er Marke als positiv an und mit Ausblick auf den Feiertag am Donnerstag, „Tag der deutschen Einheit“, ist mit zu erwartender abnehmender Volatilität eher eine Aufwärtsdrift, ist ein Lauf in Richtung 12.500 Punkte zu erwarten.