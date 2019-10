Anzeige

IsoEnergy sein Sommerbohrprogramm zeigt eindeutig die Evidenz und Stärke von Vorkommen und Osisko Gold Royalties kauft eigene Aktien über den Markt zurück!

IsoEnergy - Spitzenergebnisse zum Abschluss des Sommerborprogramms

Für den jungen kanadischen Uranexplorer IsoEnergy Ltd. (ISIN: CA46500E1079 / TSX-V: ISO) verlief nach dem Winterbohrprogramm auch das Sommerbohrprogramm auf dem Teilprojekt ‚Hurricane‘ äußerst erfolgreich. Denn erneut konnte das Unternehmen auf der Neuentdeckung seines ‚Larocque East‘-Areals hochgradige Uran-Vorkommen nachweisen, wobei die Ergebnisse der letzten beiden Bohrungen LE19-28 und LE19-29 die mit Abstand besten Gehalte lieferten die jemals auf diesem Projektteil gemessen wurden.



1,6 % U3O8 über 10,5 m, inkl. einem Spitzenwert von 12,6 % U3O8 über 1,0 m in Bohrung LE19-28 und 4,6 % U3O8 über 2,0 m, inkl. einem weiteren Spitzenwert von 16,6 % U3O8 über 0,5 m in Bohrloch LE19-29 sprechen eine klare Sprache. Diese hervorragenden Ergebnisse, die sich sogar bis an das Ende des Bohrlochs durchziehen reflektieren die Wahrscheinlichkeit, dass die Zone in der Tiefe weiterhin noch offen ist. Da das Bohrloch LE19-29 sogar über dem stärksten Teil der ‚Hurricane‘- Zone hinaus gebohrt wurde liegt nahe, dass noch signifikantes Expansionspotential in Richtung Norden vorhanden ist.

Quelle: IsoEnergy Ltd.

Klar, dass sich Steve Blower, Vizepräsident für Exploration begeistert zeigt. Hat doch das Sommerbohrprogramm mit 17 Bohrlöchern eindeutig die Evidenz und Stärke von Vorkommen dokumentiert. Er berichtet, dass man jetzt alle Daten auswerten und die Vorbereitungen für das kommende Winterbohrprogramm treffen werde. Dieses soll im Januar starten und zum Ziel haben, die weiteren Ausdehnungen zu testen sowie die Lücken zwischen den einzelnen Bohrungen zu schließen. Seiner Meinung nach haben sowohl das interne technische Team wie auch Bryson Drilling, Little Rock Enterprises und Discovery Int`l Geophysics als Kontraktpartner großes Lob für die exzellente Arbeit verdient.

Craig Perry, CEO von IsoEnergy - https://www.youtube.com/watch?v=0TOrHqgVBaQ -, sieht ebenfalls nur Positives. Für ihn stellen die Ergebnisse der ‚Hurricane‘-Zone die besten dar, die seit Jahren weltweit gemessen wurden.

„Sie haben erneut das Potenzial des Depots bestätigt und damit IsoEnergy in eine gute Ausgangslage für das kommende Winterbohrprogramm gebracht. In einer Phase, wo in den letzten beiden Jahren viele Minen geschlossen wurden, aber nun wieder mehr Bewegung in den Uranmarkt kommt, was der Kursanstieg von 24,50 USD auf 25,60 USD pro Pfund U3O8 andeutet, kommen unsere signifikanten Fortschritte gerade zur rechten Zeit.“

Daher freue er sich auf die Zukunft mit einem deutlich positiveren Uranmarkt und sehe dem kommenden Winterbohrprogramm mit großer Spannung entgegen.



Die Aktienkursentwicklung des Unternehmens spiegelt die Explorationserfolge, die sogar auf einen neuen hochgradigen Uran-Fund hindeuten, leider nicht wider, da unserer Meinung nach der Uran-Markt und Uran-Aktien im Moment bei den Anlegern wieder total ‚out‘ sind.

Aktienkurs deutlich zu niedrig - Osisko Gold Royalties nimmt Aktienrückkauf wieder auf



Der jüngste Kurseinbruch ist deutlich übertrieben, so könnte man Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX + NYSE: OR) jüngste Mitteilung deuten. Denn in dieser teilte das Unternehmen mit, dass man beabsichtigt, die Aktienrückkäufe im Rahmen des ‚Normal Course Issuer Bid‘ wieder aufzunehmen. Nach der Bekanntgabe, dass man Barkerville Gold Mines übernehmen werde rutschte der Aktienkurs des kanadischen Förderzinsverwerters deutlich ab. Für Osisko Gold Royalties ist das offensichtlich nicht nachzuvollziehen und deutlich übertrieben, weshalb man die eigenen Aktien für zu günstig hält und deshalb weitere Stammaktien zurückkauft, annulliert und somit vom Markt nimmt. Osisko kann zeitweise bis zu 8.757.849 seiner Stammaktien im Einklang mit den üblichen Aktienrückkaufverfahren der Toronto Stock Exchange zurückkaufen.



Bereits am 12. Dezember 2018 begann das Unternehmen - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299178 - mit Aktienrückkäufen, die zunächst bis zum 11. Dezember 2019 möglich sind, falls nicht vorher die maximal zu kaufende Stückzahl erreicht wurde, die im ‚Normal Course Issuer Bid‘ bestimmt wurde. Laut Vereinbarung sind tägliche Käufe von bis zu 71.940 Stammaktien möglich, mit Ausnahme bei Blockkäufen, die 287.760 Stammaktien betragen können.



Der Preis pro Stammaktie entspricht dem zum Zeitpunkt des Kaufes gehandelten Marktpreis, der jeweiligen Börse. Zum 1. Oktober 2019 waren 144.001.075 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. Während des laufenden ‚NCIB‘-Programms erwarb Osisko bereits 1.701.980 Stammaktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 11,77 CAD pro Stammaktie. Derzeit notieren die Osisko-Aktien bei rund 9,50 CAD, was es Investoren ermöglicht, diese deutlich günstiger zu kaufen als es das Unternehmen selbst in der jüngeren Vergangenheit getan hatte!







