Wirecard – Bafin schaltet sich ein

Bei Wirecard legt sich die Hektik des Vormittags etwas. Die Aktie erholt sich am Nachmittag auf 120 Euro. Nun hat sich auch die Bafin zum Vorfall geäußert. Wir haben uns heute in 5-6 Newslettern mit der Aktie beschäftigt und ein breites Produktfeld vorgestellt. Wer reinschauen möchte, meldet sich hier an. Als Vorgeschmack sei der Discount-Call HX7W89 von Onemarkets gennant. Gegenüber Börse Online sagte die Bafin: “ ”Wir werden den neuerlichen Vorfall in unsere ohnehin noch laufende Marktmanipulationsuntersuchung bei Wirecard einfließen lassen. Dabei stehen wir in sehr enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München.”